Cadogan Petroleum Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cadogan Energy wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass der Titel momentan als "neutral" eingestuft wird. Auf der anderen Seite liegt der RSI25 bei 0, was darauf hindeutet, dass Cadogan Energy überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien über Cadogan Energy zeigen weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Cadogan Energy bei 1,64 GBP verzeichnet, wodurch die Aktie als "gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs von 1,75 GBP ergibt einen Abstand von +6,71 Prozent. Der GD50 liegt derzeit bei 1,46 GBP, was einer Differenz von +19,86 Prozent entspricht und somit ein "gutes" Signal für die Cadogan Energy-Aktie darstellt.

Im Branchenvergleich erzielte Cadogan Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,64 Prozent, was einer Underperformance von -26 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Cadogan Energy mit -26 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Energie"-Sektors, was zu einem insgesamt "schlechten" Rating führt.