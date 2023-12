Cadogan Petroleum Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI genannt) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Cadogan Energy zeigt der RSI7 einen aktuellen Wert von 0 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI25 liegt ebenfalls bei 0, was zu der Einschätzung führt, dass auch auf dieser Basis Cadogan Energy als überverkauft einzustufen ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" weist Cadogan Energy mit einer Rendite von -38,64 Prozent eine Abweichung von mehr als 22 Prozent auf. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die Rendite von Cadogan Energy mit -21,87 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild rund um Aktien wird neben Bankanalysen auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. In Bezug auf Cadogan Energy zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie von Cadogan Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cadogan Energy bei 46,47, was über dem Branchendurchschnitt von 9,07 liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.