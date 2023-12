Cadiz Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Cadiz":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator bei der Beurteilung von Aktien. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Cadiz diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Cadiz beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3,82 USD für die Cadiz-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,22 USD, was einem Unterschied von -15,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cadiz für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert aktuell 49,38 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung der Aktie hindeutet. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 46,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Cadiz derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.