Cadiz Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Cadiz war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Analyse der Social Media-Diskussionen gab es neun positive Tage, drei negative Tage und an zwei Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Cadiz daher neutral bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein neutrales Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Cadiz-Aktie von 2,8 USD eine Entfernung von -25,73 Prozent vom GD200 (3,77 USD) auf, was ein schlechtes Signal ist. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 3,03 USD, was wiederum ein schlechtes Signal darstellt, da der Abstand -7,59 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cadiz-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Cadiz derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Wasserversorgung. Die Differenz beträgt 4,6 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,6 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als schlecht eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Analyse von Cadiz basierend auf dem RSI zeigt, dass die Aktie überkauft ist, wenn man den 7-Tage-RSI betrachtet, während der 25-Tage-RSI neutral eingestuft wird. Somit erhält Cadiz eine schlechte Bewertung in Bezug auf den RSI.