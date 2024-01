Cadiz Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf seinen Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf Cadiz wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage auf 71,64 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cadiz mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt um 4,59 Prozentpunkte, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der Wasserversorgung hat Cadiz im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,41 Prozent erzielt, was 33,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cadiz bei 3,74 USD liegt, während die Aktie selbst nur einen Kurs von 2,87 USD aufweist. Dies führt zu negativen Bewertungen basierend auf der Distanz zum GD200 und GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.