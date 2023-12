Cadence Minerals Aktie: Chancenlos!

Die Cadence Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,85 GBP verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 4,95 GBP weicht somit um -36,94 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 6 GBP liegt mit einer Abweichung von -17,5 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cadence Minerals-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cadence Minerals zeigt ein neutrales Niveau von 58,82, während der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, mit 74,65 eine "Schlecht"-Einschätzung liefert. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in Bezug auf Cadence Minerals. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da es weder übermäßig positive noch negative Diskussionen gab und die Häufigkeit der Beiträge im normalen Bereich lag.

Unsere Analyse der Stimmung in den sozialen Medien ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Cadence Minerals in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dessen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung für die Cadence Minerals-Aktie, wobei die charttechnische Analyse und der RSI auf ein "Schlecht"-Rating hinweisen, während das Sentiment in den sozialen Medien und die Stimmung als "Neutral" bzw. "Gut" bewertet werden.