Cadence Design: Das wahre Kursziel liegt bei 228,05 EUR

Die Aktie von Cadence Design konnte am vergangenen Handelstag ein Plus von +0,18% verzeichnen. Eine Entwicklung, die sicherlich nicht alle Analysten erwartet haben. In den letzten fünf Tagen musste der Titel jedoch einen Verlust von -2,14% hinnehmen und scheint in einer schwachen Trendphase zu stecken.

Doch trotz dieser jüngsten Kursentwicklung sind die Bankanalysten optimistisch für das Unternehmen gestimmt. Im Durchschnitt halten sie ein mittelfristiges Kursziel von 228,05 EUR für realistisch. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, eröffnet sich Investoren damit eine Renditechance in Höhe von +9,75%.

Aktuell empfehlen elf Analysten die Aktie als starken Kauf und einer sieht sie ebenfalls positiv mit “Kauf” bewertet. Zwei Experten stufen den Wert als “halten” ein und nur noch ein einziger rät zum Verkauf der...