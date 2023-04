Cadence Design: Ein starker Kauf - Kursziel bei 199,66 EUR

Die Aktie von Cadence Design hat in den vergangenen Handelstagen Verluste hinnehmen müssen. Gestern jedoch konnte das Unternehmen am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +2,09% verzeichnen. Die Analysten sind geteilter Meinung und sehen die Aktie als unter- oder überbewertet an.

• Am 27.04.2023 legte Cadence Design um +2,09% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 199,66 EUR mit einem Risiko von -5,12%

• Das Guru-Rating wurde auf 4,33 angehoben

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 199,66 EUR. Wenn sich dieses Ziel bewahrheitet, eröffnet sich Investoren ein mögliches Risiko von -5,12%. Insgesamt empfehlen jedoch mehr Analysten einen Kauf (73%) als einen Verkauf (7%).

Die positiven Entwicklungen spiegeln sich auch im Guru-Rating wider: es wurde auf 4,33 erhöht.

Trotz der aktuellen...