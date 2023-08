Cadence Design: Potenzial von 12,58% laut Analysten

Die Aktie des amerikanischen Elektronik-Designsoftware-Herstellers Cadence Design gilt nach Ansicht von Bankanalysten als unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt derzeit 230,44 EUR und würde damit eine Steigerung um +12,58% bedeuten.

• Cadence Design fiel am 16.08.2023 um -1,29%

• Das Kurspotenzial beträgt +12,58%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt bei 4,47

Am gestrigen Handelstag ist die Aktie von Cadence Design um -1,29% gefallen und hat damit in den letzten fünf Handelstagen einen Verlust in Höhe von -1,05% erlitten. Die Stimmung auf dem Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 230,44 EUR laut Durchschnittsbewertungen der Bankanalysten. Wenn diese Prognose eintritt, würde dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +12,58 % bieten....