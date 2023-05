Cadence Design: Potenzial für Kursanstieg um +12,42% auf 208,39 EUR

Die Aktie von Cadence Design verzeichnete gestern an der Börse einen Rückgang von -0,15%, was einem Verlust von -2,14% in den letzten fünf Handelstagen entspricht. Dies lässt den Markt momentan pessimistisch erscheinen.

Jedoch sehen die Bankanalysten das Kursziel bei 208,39 EUR und damit ein potenzielles Wachstumspotenzial von +12,42%. Obwohl einige Analysten nach dem schwachen Trend der jüngsten Kursentwicklung nicht zur gleichen Einschätzung gelangen wie ihre Kollegen.

Aktuell empfehlen insgesamt 71,43% aller Analysten die Aktie zu kaufen oder weiterhin positiv zu halten. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,29.