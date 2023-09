Cadence Design: Kursziel von 247,48 EUR prognostiziert

Die Aktie von Cadence Design beendete gestern den Handelstag mit einem Verlust von -0,86%. Die Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage zeigt einen Rückgang um -2,11%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch Analysten sind anderer Meinung und glauben an ein starkes Potenzial für die Aktie.

Das mittelfristige Kursziel für Cadence Design wird durchschnittlich bei 247,48 EUR gesehen – eine Steigerung um +14,94% gegenüber dem aktuellen Preis. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Dennoch empfehlen zwölf Analysten den Kauf der Aktie und einer sieht sie sogar als starken Kauf an. Zwei weitere Experten bewerten sie neutral mit “halten”. Nur einer ist nach wie vor der Meinung eines Verkaufs.

Dementsprechend liegt der Anteil optimistischer...