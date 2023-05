Cadence Design: Kursziel von 210,83 EUR prognostiziert

Die Aktie von Cadence Design hat gestern an der Börse einen Verlust von -1,02% hinnehmen müssen. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich die negative Entwicklung auf -6,07%. Trotzdem sind Analysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 210,83 EUR liegt – ein Potenzial für Anleger in Höhe von +11,51%.

• Cadence Design verzeichnete am 24.05.2023 eine Abnahme um -1,02%

• Das Kurspotenzial beträgt +11,51%, das Kursziel ist bei 210,83 EUR

• Die Mehrheit der Bankanalysten empfehlen die Aktie zum Kauf mit einem Guru-Rating von 4,29

Laut Durchschnittsbewertung haben neun Analysten die Aktie als stark kaufenswert eingestuft und einer sieht sie als “Kauf”. Drei Experten geben eine neutrale Bewertung ab (“halten”), während nur einer die Empfehlung zum Verkauf ausspricht.

Mit einem Anteil optimistischer Analysten in Höhe von...