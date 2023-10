Cadence Design: Kursziel bei 249,32 EUR - Analysten sind optimistisch

Am gestrigen Tag legte Cadence Design an der Börse um +0,93% zu. In den vergangenen fünf Tagen stieg der Kurs insgesamt um +3,15%, was auf eine optimistische Marktstimmung schließen lässt.

Die Bankanalysten sehen das Potenzial für die Aktie aktuell bei einem mittelfristigen Kursziel von 249,32 EUR. Dies würde Investoren ein Plus von +11,42% eröffnen. Von insgesamt 16 analysierten Meinungen empfehlen zwölf Analysten einen Kauf und einer gibt ein “Kauf”-Rating ab. Zwei Experten vergeben das Rating “halten”, während lediglich einer zum Verkauf rät.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,50 unverändert positiv.