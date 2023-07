Cadence Design: Kursziel bei 215,62 EUR

Die Aktie von Cadence Design hat in den vergangenen Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag stieg der Kurs um +0,38%, was zu einer wöchentlichen Summe von +1,16% führt. Die Analysten sind sich einig: die Aktie ist unterbewertet und das mittelfristige Kursziel liegt bei 215,62 EUR.

• Cadence Design mit +0,38% am 12.07.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 215,62 EUR (+2,06%)

• Guru-Rating unverändert auf 4,33

Aktuell empfehlen zehn Analysten einen Kauf der Aktie von Cadence Design und ein weiterer Analyst bewertet sie als “Kauf”. Drei Experten raten zum Halten des Wertpapiers und lediglich ein Experte rät zum Verkauf. Somit sind immerhin noch +73,33% der Experten optimistisch hinsichtlich der weiteren Entwicklung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Wert “Guru-Rating ALT”.