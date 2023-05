Cadence Design: Einblick in das Kursziel von 207,14 €

Die Aktie von Cadence Design wird derzeit nach Ansicht vieler Analysten nicht angemessen bewertet.

Das wahre Kursziel liegt bei einem Aufschlag von +12,19% im Vergleich zum aktuellen Niveau.

• Am 11.05.2023 gab es einen Rückgang um -0,80%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +12,19%, mit einem Zielkurs von 207,14 €

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,29

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Cadence Design einen Abwärtstrend von -0,80% am Finanzmarkt.

Insgesamt hat die Aktie in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung um -0,86% gezeigt – was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl die Experten in Bankhäusern diese Entwicklung erwartet haben könnten: Die Stimmung ist eindeutig.

Tatsächlich zeigt sich laut Durchschnittsmeinung der Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel für...