Cadence Design: Analystenstimmen sehen Potenzial - Kursziel bei 246,56 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Cadence Design an Wert und gab um -1,00% nach. Über die vergangenen fünf Handelstage summiert sich das Verlustszenario auf insgesamt -3,55%. Die Stimmung am Markt ist demnach zurzeit eher pessimistisch.

Doch wie schätzen Analysten den wahren Wert der Aktie ein? Das mittelfristige Kursziel für Cadence Design liegt bei 246,56 EUR. Sollte diese Prognose zutreffen, hätte die Aktie damit noch ein Potenzial von +12,51% zu bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Schwächephase des Unternehmens.

Dennoch stufen aktuell 81,25% aller Analysten die Aktie als kaufenswert oder mindestens neutral ein. Von insgesamt 16 befragten Experten empfehlen zwölf einen Kauf und einer spricht sich sogar optimistisch dafür aus. Zwei weitere halten eine neutrale...