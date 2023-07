Cadence Design: Analysten sehen Potenzial - Kursziel von 208,78 EUR

Die Aktie von Cadence Design verzeichnete gestern einen Rückgang um -1,22% an der Börse. Dennoch konnte das Unternehmen in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von +1,38% verzeichnen. Die Stimmung am Markt scheint daher derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 208,78 EUR und damit um -2,33% unter dem aktuellen Niveau. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Von insgesamt 14 Bankanalysten bewerten derzeit 10 die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Ein weiterer betrachtet sie als kaufenswert und drei empfehlen ein Halten. Nur einer hält einen Verkauf für ratsam.

Das “Guru-Rating” für Cadence Design hat sich nun bei 4,29 stabilisiert. Eine möglicherweise...