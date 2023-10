Cadence Design: Analysten sehen Kursziel von 249,19 EUR

Nach Ansicht der Experten ist die Aktie von Cadence Design derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 249,19 EUR – ein Potenzial von +12,46% für Investoren.

• Cadence Design legt um +0,12% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 249,19 EUR

• Analysten-Rating: 81,25% sind optimistisch

Gestern verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung von +0,12%, was den Optimismus am Markt widerspiegelt. In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich insgesamt ein Anstieg von +1,32%. Die Bankanalysten gehen davon aus, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde und setzen das mittelfristige Kursziel auf 249,19 EUR fest. Mehr als 80% der Experten bewerten die Aktie positiv und sehen in ihr einen starken Kauf. Nur vereinzelte Stimmen sprechen sich gegen eine Investition aus. Mit dem Guru-Rating...