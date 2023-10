Cadence Design: Analysten sehen Kursziel bei 248,01 EUR

Die Aktie von Cadence Design konnte gestern einen Anstieg von +1,29% verzeichnen und summiert somit für die vergangene Handelswoche ein Plus von +7,76%. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch. Doch was sagen die Bankanalysten? Das mittelfristige Kursziel für Cadence Design beträgt aktuell 248,01 EUR mit einem Kurspotenzial in Höhe von +4,16%.

• Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs um +1,29%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 248,01 EUR

• Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil bei 4,50

Der überwiegende Teil der Analysten (81%) sieht die Aktie als starken Kauf an. Einzelne Experten bewerten sie als “Kauf” oder halten das Papier neutral (“halten”). Lediglich eine Minderheit empfiehlt den Verkauf der Aktie.

Das Guru-Rating ist weiterhin stabil und lag zuvor ebenfalls bei 4,50...