Cadence Design: Analysten sehen Kurspotenzial von +9,78% - Kursziel bei 228,05 EUR

Die Aktie von Cadence Design verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von -1,51%. Insgesamt stieg der Wert jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen um +0,08%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Laut Bankanalysten ist die Aktie allerdings aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 228,05 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet sich Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +9,78%.

Derzeit empfehlen insgesamt 11 Analysten den Kauf der Aktie und einer setzt das Rating auf “Kauf”. Zwei Experten halten sie für neutral und nur einer rät zum Verkauf. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 4.47.

Diese positiven Bewertungen lassen darauf schließen, dass die Stimmung am Markt weiterhin überwiegend optimistisch bleibt.