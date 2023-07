Cadence Design: Analysten sehen Kurspotenzial - 228,12 EUR Kursziel

Die Aktie von Cadence Design hat sich gestern um -0,28% am Finanzmarkt entwickelt. In der vergangenen Handelswoche betrug das Ergebnis sogar -2,91%, was auf eine momentane Pessimismus des Marktes hindeutet.

Analysten sind jedoch anderer Meinung und bewerten die Aktie als unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 228,12 EUR – ein Potenzial von +7,29% zum aktuellen Kurs.

Aktuell empfehlen 11 Analysten den Kauf der Aktie und ein weiterer Analyst stuft sie als “Kauf” ein. Zwei Experten geben eine neutrale Bewertung ab (“halten”) und nur einer sieht die Aktie aktuell als Verkauf an.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,47 stabil positiv. Somit sind rund +80% der Analysten immer noch optimistisch für die Zukunft von Cadence Design eingestellt.