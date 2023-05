Cadence Design: Analysten sehen Kurspotential

Die Aktie von Cadence Design konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +10,22% verzeichnen und auch die letzten fünf Handelstage präsentierten sich mit einem Plus von +3,59% recht optimistisch. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten aktuell bei 211,76 EUR und bietet somit Investoren ein Potenzial in Höhe von +1,17%.

• Gestriges Handelsplus: +10,22%

• Mittelfristiges Kursziel: 211,76 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,29

Neun derzeitige Analysteneinschätzungen stuften die Aktie sogar als “starken Kauf” ein. Ein weiterer Analyst bewertete das Unternehmen als Kaufempfehlung – jedoch ohne Euphorie. Mit “halten” wurden drei Experteneinschätzungen sowie mit “Verkauf” nur eine Bewertung abgegeben. Gemeinsam ergibt sich daraus eine überwiegend optimistische Einschätzung mit einer positiven...