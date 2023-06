Cadence Design: Analysten prognostizieren Kursziel von 207,58 EUR

Die Aktie des Technologieunternehmens Cadence Design verzeichnete am Finanzmarkt gestern einen Abschwung von -0,44%, was zu einem Gesamtrückgang von -4,53% in den letzten fünf Handelstagen führte. Angesichts dieser Entwicklung scheint der Markt gegenwärtig eher pessimistisch eingestellt zu sein.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung und schätzen die Aktie als unterbewertet ein. Das mittelfristige Kursziel für Cadence Design liegt bei 207,58 EUR mit einem Kurspotenzial von +0,05%. Währenddessen bestehen unterschiedliche Ansichten über die weitere Entwicklung der Aktie: Neun Analysten empfehlen einen Kauf, ein weiterer gibt eine positive Bewertung ab und drei Experten halten sie für durchschnittlich attraktiv. Nur einer rät zum Verkauf.

Insgesamt haben also rund 71,43% der befragten Analysten eine optimistische...