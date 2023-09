Cadence Design: Analysten erwarten Kurspotenzial von +10,04% - Kursziel bei 244,13 EUR

Die Aktie von Cadence Design verzeichnete gestern einen Rückgang von -1,44%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Minus bei insgesamt -2,29%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 244,13 EUR. Dies entspräche einem Potenzial von +10,04%.

Aktuell empfehlen 12 Analysten den Kauf der Aktie und ein weiterer ist optimistisch eingestellt. Zwei Experten sprechen sich für eine Halteposition aus und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,50 unverändert positiv.