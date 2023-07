Cadence Design: Aktie wird von Analysten unterbewertet - Kursziel bei 228,88 EUR

Die Aktie von Cadence Design hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und schloss gestern mit einem Plus von 0,40%. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Dennoch sehen die Bankanalysten das Potenzial der Aktie. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 228,88 EUR und bietet Investoren ein Potential von +6,99%. Elf Analysten empfehlen einen Kauf der Aktien, während nur einer zum Verkauf rät. Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,47.

Zusammenfassend ergibt sich eine optimistische Einschätzung seitens der Analysten mit einem Anteil von +80%, trotz des aktuellen schwachen Trends.