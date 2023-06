Cadence Design: Aktie wird von Analysten unterbewertet

Das Unternehmen Cadence Design konnte am Vortag einen Anstieg der Marktkapitalisierung um 0,64% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen hat sich die Aktie insgesamt um 3,52% verbessert. Die Stimmung am Markt ist daher positiv.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die eigentliche Bewertung der Cadence-Design-Aktie nicht korrekt ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 211,03 EUR und würde damit einen potenziellen Verlust in Höhe von -2,27% bedeuten.

Zwar gibt es neun Analysten, die aktuell eine starke Kaufempfehlung für das Wertpapier aussprechen und ein weiterer Experte hält eine Kaufempfehlung bereit; drei Experten empfehlen jedoch lediglich “Halten”. Ein einziger Analyst sieht gar den Rat zum Verkauf gegeben.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,29 unverändert.