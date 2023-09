Cadence Design: Aktie unterbewertet - Kursziel 245,69 EUR

Die Cadence Design-Aktie ist nach Meinung der Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 245,69 EUR und bietet damit ein Potenzial von +8,33% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 11.09.2023 legte die Aktie um +2,21% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,50

• Positive Einschätzung von +81,25% durch die Analysten

Gestern erzielte das Unternehmen eine positive Performance von +2,21%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem Trend mit einem neutralen Verlauf führte (-0,92%). Die aktuelle Stimmung am Markt scheint daher relativ ausgeglichen zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Cadence Design beträgt laut einer Umfrage von zwölf Bankanalysten im Durchschnitt 245,69 EUR. Dies würde einen Gewinn von bis zu +8,33% für Anleger bedeuten; jedoch teilen nicht alle diese Ansicht aufgrund des...