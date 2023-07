Cadence Design: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel 211,39 EUR

Die Cadence Design-Aktie wird von Analysten aktuell als unterbewertet angesehen, das tatsächliche Kursziel liegt bei 211,39 EUR und damit um -0,82% über dem derzeitigen Niveau.

• Am 13.07.2023 legte die Aktie um +2,91% zu

• Guru-Rating von Cadence Design unverändert auf hohem Niveau mit 4,33

• Laut Bankanalysten ist die Aktie ein starker Kauf (10), während nur einer zum Verkauf rät

Die jüngste Entwicklung des Aktienkurses zeigt sich positiv und führt dazu, dass der Markt momentan eher optimistisch gestimmt ist; in den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Plus von +5,56%. Die durchschnittliche Einschätzung der Analysten besagt jedoch weiterhin eine Unterbewertung in Höhe von -0,82% im Vergleich zum aktuellen Kursniveau.

Trotz dessen sehen zehn Analysten die Aktie als starken Kauf an und nur einer empfiehlt den...