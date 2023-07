Cadence Design: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 208,31 EUR

Die Aktie von Cadence Design hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,88% verzeichnet und stieg gestern um weitere +0,38%. Das zeigt sich auch in der Einschätzung der Bankanalysten. So liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 208,31 EUR – eine Abweichung vom aktuellen Kurs von -3,52%.

• Cadence Design legte am 03.07.2023 um +0,38% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 208,31 EUR

• Optimistischer Ausblick mit einem Guru-Rating von nun 4,29 nach vorherigen 4,29

Aktuell empfehlen neun Analysten die Aktie als “starken Kauf”. Ein weiterer Analyst sieht sie als “Kauf” an und drei Experten halten sie neutral (“halten”). Nur einer rät zum Verkauf (“Verkauf”). Insgesamt liegt damit der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen bei beeindruckenden +71,43%.

Zuletzt fielen auch die Zahlen des...