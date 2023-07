Cadence Design: Aktie hat Potenzial von +2,45%

Am gestrigen Handelstag legte die Cadence Design-Aktie an der Börse um -1,09% zu. Damit steht nach einer vollständigen Handelswoche ein Minus von -0,28% zu Buche. Ein neutraler Trend also.

Analysten sind jedoch optimistischer. Das mittelfristige Kursziel für Cadence Design liegt bei 215,62 EUR und könnte somit ein Kurspotenzial von +2,45% eröffnen.

Aktuell empfehlen zehn Analysten den Kauf der Aktie und lediglich einer rät zum Verkauf. Drei Experten setzen auf “halten” und ein weiterer gibt eine “Kauf”-Einschätzung ab.

Das Guru-Rating bleibt mit 4,33 unverändert positiv.