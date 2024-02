Cadence Design Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Cadence Design: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Cadence Design weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 80,57 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 37 Prozent liegt. In der Branche "Software" beträgt der entsprechende Wert 58,98. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über die Aktie von Cadence Design. Dies führt zu einer negativen Stimmungsänderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Cadence Design liegt derzeit bei 0 Prozent, was 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Software", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,21 Prozent aufweist, wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cadence Design liegt bei 45,17, was als neutrale Situation interpretiert wird, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Cadence Design derzeit aufgrund fundamentaler, sentimentaler und technischer Indikatoren eher negativ bewertet wird. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.