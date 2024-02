Cadence Design Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Softwarefirma Cadence Design hat in den letzten Wochen eine negative Entwicklung in Bezug auf die Dividendenrendite und das Anleger-Sentiment erlebt. Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,2 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cadence Design überwiegend negativ diskutiert, und auch in den letzten Tagen überwiegen die negativen Themen. Trotz vorheriger positiver Signale erhält die Aktie aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung für die Cadence Design-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -19,58 % hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cadence Design eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich bei Cadence Design in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung feststellen lassen. Die Veränderung des Stimmungsbildes und die Stärke der Diskussion führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für dieses Kriterium.

Insgesamt zeigt sich also eine negative Tendenz in Bezug auf die Dividendenrendite, das Anleger-Sentiment und das allgemeine Stimmungsbild bei Cadence Design.