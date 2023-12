Cadence Design Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Cadence Design-Aktie betrachten wir den 7-Tage-RSI, der derzeit bei 36,74 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI bei 41,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cadence Design-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cadence Design-Aktie mit einer Entfernung von +16,96 Prozent vom GD200 (230,94 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 255,91 USD, was einem Abstand von +5,54 Prozent entspricht und daher ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt.

Im Branchenvergleich erzielte die Cadence Design-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 73,79 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -1,49 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +75,28 Prozent für Cadence Design. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,23 Prozent, wobei Cadence Design 76,02 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.