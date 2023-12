Cadence Design Aktie: Ist das wirklich normal?

Nach Meinung von Analysten ist die Aktie von Cadence Design derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel wird auf 248,27 EUR geschätzt, was etwa -0,88% unter dem aktuellen Kurs liegt. Die Kursentwicklung am 30.11.2023 zeigte einen Rückgang um -0,70%, was zu einer Gesamtsteigerung von +0,98% in den letzten fünf Handelstagen führte.

Die Bankanalysten sind sich im Durchschnitt einig, dass die Aktie von Cadence Design ein mittelfristiges Kursziel von 248,27 EUR hat. Dies würde Investoren eine potenzielle Rendite von -0,88% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da einige von ihnen die Aktie als starken Kauf empfehlen, während andere sie als neutral bewerten.

Der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, liegt bei beeindruckenden +81,25%. Dies spiegelt sich auch im “Guru-Rating” wider, das weiterhin bei 4,56 bleibt und somit eine positive Einschätzung für die Cadence Design-Aktie darstellt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Cadence Design zwar im Moment unterbewertet sein mag, aber dennoch das Potenzial hat, Investoren eine zufriedenstellende Rendite zu bieten. Die unterschiedlichen Einschätzungen der Analysten lassen Raum für Diskussionen über die langfristigen Aussichten dieser Aktie. Es wird spannend sein zu beobachten, wie sich die Kursentwicklung in Zukunft gestalten wird.

