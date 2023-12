Cadence Design Aktie: Hammer-Nachricht!

Die langfristige Meinung der Analysten zur Cadence Design-Aktie ist insgesamt positiv. Von insgesamt 8 Bewertungen liegen 7 im "Gut" Bereich, 1 ist "Neutral" und keine ist "Schlecht". Es gab keine aktuellen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 250,88 USD, was einer zukünftigen Performance von -8,55 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt für die gesamte Analysteneinschätzung ein Rating von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 71,19, was 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den sozialen Netzwerken wurde in den vergangenen Tagen überwiegend positiv über die Cadence Design-Aktie diskutiert. Die Stimmungslage war an sechs Tagen positiv und an fünf Tagen negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cadence Design-Aktie sowohl in einem langfristigen als auch kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cadence Design-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.