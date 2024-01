Cadence Design Aktie: Endlich geschafft?

Die Analystenbewertung der Cadence Design-Aktie liegt aktuell bei "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 7 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Cadence Design. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 250,88 USD, was ein Abwärtspotenzial von -4,7 Prozent vom letzten Schlusskurs (263,26 USD) bedeutet, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cadence Design also eine positiv bewertete Analyse.

Die Dividendenrendite der Aktie von Cadence Design beträgt derzeit 0 %, was 2,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Cadence Design weist ein KGV von 77,39 auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 59,02 liegt, was einer Überbewertung um 31 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" konnte die Aktie von Cadence Design im vergangenen Jahr eine Rendite von 70,84 Prozent erzielen, was 62,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Aktie mit einer jährlichen Rendite von 61,02 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.