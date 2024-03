Cadence Design Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Analystenbewertung für Cadence Design in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Unternehmen 4-mal ein "Gut", 1-mal ein "Neutral" und keinmal ein "Schlecht" erhalten hat. Langfristig wird dem Titel also von institutioneller Seite aus ein "Gut" Rating vergeben. Es gibt jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Cadence Design aus dem letzten Monat.

Die Analysten untersuchen auch den aktuellen Kurs von 322,74 USD und erwarten eine Entwicklung von -17,27 Prozent, wobei ein mittleres Kursziel von 267 USD festgelegt wird. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Cadence Design weist mit einem KGV von 81,92 einen deutlich teureren Wert als der Branchendurchschnitt "Software" auf und ist daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 69,55, was einem Abstand von 18 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite auf Basis des aktuellen Kursniveaus beträgt 0 Prozent, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Cadence Design eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat Cadence Design in den letzten 12 Monaten eine Performance von 55,87 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der Branche sind im Durchschnitt um 913,46 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Cadence Design im Branchenvergleich eine Underperformance von -857,58 Prozent verzeichnet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 492,71 Prozent im letzten Jahr, wobei Cadence Design 436,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.