Cadence Design Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cadence Design ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den letzten Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Dennoch zeigt die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien 3 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cadence Design-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 235,51 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 255,92 USD liegt, was einem Unterschied von +8,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (262,11 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,36 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cadence Design-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Cadence Design-Aktie ein neutrales Rating hat, da der RSI7 bei 100 liegt, was zu einer negativen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 59,24 liegt und somit zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Langfristig betrachtet schätzen Analysten die Aktie von Cadence Design als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 7 positiv, 1 neutral und keine negativ. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 250,88 USD, was einer neutralen Einschätzung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.