Cadence Bancorp Aktie: Das kann keiner glauben

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Cadence Bank als Neutral-Titel eingestuft. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cadence Bank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,89, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 20,66, der ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cadence Bank insgesamt 6 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung. Im vergangenen Monat ergab sich eine Bewertung von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 25,5 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -15,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Cadence Bank in Summe eine "Neutral"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 4,45 Prozent liegt Cadence Bank momentan unter dem Branchendurchschnitt von 138,63%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,58 und liegt damit 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 16. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Cadence Bank in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.