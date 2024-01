Cadence Bancorp Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Cadence Bank":

Die Analystenbewertung für Cadence Bank zeigt, dass insgesamt 3 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 25,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -9,8 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend negative Meinungen zu Cadence Bank geäußert wurden. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung der Anlegerstimmung.

Die Dividendenpolitik von Cadence Bank wird als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden auszahlt als der Branchendurchschnitt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das KGV bei 11 liegt, was 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.