Cadence Bancorp Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Cadence Bank":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cadence Bank heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,2 Punkten, was darauf hinweist, dass Cadence Bank überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 17,68, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cadence Bank liegt bei 9, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 15,95) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Cadence Bank daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Gemäß den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung, da es 3 Kauf, 2 Neutral und 1 Verkaufsempfehlung gibt. Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 0 Kauf, 1 Neutral und 0 Verkaufsempfehlungen führen. Auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung. Das Kursziel der Analysten für Cadence Bank liegt im Durchschnitt bei 25,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -16,2 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Die Analysten-Untersuchung führt insgesamt zur Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite für Cadence Bank beträgt 4,45 Prozent, was über dem Durchschnitt von 3,28 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cadence Bank eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.