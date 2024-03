Cadence Bancorp Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Cadence Bank":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Cadence Bank-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 32, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 40,82, ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Cadence Bank-Aktie.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für die Cadence Bank-Aktie zeigen, dass von insgesamt 6 Bewertungen 2 als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Cadence Bank-Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 24,83 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -11,09 Prozent hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 24 USD für die Cadence Bank-Aktie, während der tatsächliche Kurs bei 27,93 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Distanz zum GD200 beträgt +16,38 Prozent, während der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 27,92 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über die Cadence Bank-Aktie langfristig unterdurchschnittlich war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.