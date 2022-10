Cactus Custody™ von Matrixport kündigt Partnerschaft mit Trovio Group an

Singapur (ots/PRNewswire) -Cactus Custody™ bietet der Trovio Group institutionelle Verwahrungsdienstleistungen für digitale Vermögenswerte mit unübertroffenem DeFi-ZugangMatrixport, eines der weltweit größten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen digitaler Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass Cactus Custody™ (https://www.mycactus.com/en), sein qualifizierter institutioneller Verwahrer, nun die Trovio Group, den führenden hybriden Vermögensverwalter und Ersteller von Technologielösungen im asiatisch-pazifischen Raum, unterstützt.Im Rahmen der Partnerschaft wird die Trovio Group von der beispiellosen DeFi-Konnektivität und den branchenführenden Warm- und Kaltspeicherlösungen mit Hardware-Sicherheitsmodulen der höchsten Stufe (FIPS 140-2 Level 3 oder höher) profitieren. Cactus Custody™ bietet außerdem ein institutionelles Krypto-Management und Prüfpfade.Thomas Barton, Chief Operating Officer der Trovio Group, sagte: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Cactus Custody™ im Bereich der institutionellen Verwahrungsdienstleistungen. Da unser DeFi-Produktangebot weiter wächst, ist es unabdingbar, dass wir mit marktführenden Anbietern zusammenarbeiten, die letztendlich die beste Sicherheit und das beste Risikomanagement bieten können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Cactus Custody™ bei einer Reihe von Verwahrungslösungen, um sicherzustellen, dass die Trovio Group Zugang zu Sicherheit auf institutionellem Niveau und innovativen Produkten hat."Cactus Custody™ rühmt sich seiner unvergleichlichen DeFi-Konnektivität, die auf der Integration mit MetaMask Institutional (MMI) beruht. Die DeFi-Verbindungsfunktion unterstützt mehr als 12 EVM-Ketten: Ethereum, EthereumPOW, EthereumFair, Optimism, Arbitrum, BNB, Polygon, Avax C-chain, Fantom, Klaytn, SmartBCH, Heco und wird in Zukunft weitere Assets unterstützen.Justin Buitendam, Leiter des institutionellen Vertriebs bei Matrixport, sagte: „Wir freuen uns, der Trovio Group unsere Depotbankdienste zur Verfügung stellen zu können, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Sicherheit, Risikokontrolle und Liquidität der Vermögenswerte bieten. Das Vertrauen der Trovio Group in unsere Depotbanklösungen ist ein Beweis für unsere hohen Servicestandards für Institutionen und wir werden den Zugang der Institutionen zur Welt von DeFi und Web3 weiter verbessern."Mit mehr als 200+ institutionellen Kunden unterstützt Cactus Custody™ derzeit 100+ wichtige digitale Vermögenswerte mit einer beispiellosen Anzahl von angepassten ERC-20-Token und NFT auf 26+ Chains. Sie sicherte sich kürzlich 50 Mio. USD Versicherungsschutz für Cold Storage (https://www.matrixport.com/article/matrixport-secures-usd-50m-insurance-coverage-for-digital-assets-held-with-cactus-custody-from-canopius) zum Schutz digitaler Vermögenswerte gegen geheime Absprachen von Mitarbeitern, Diebstahl durch Dritte und physischen Verlust oder Beschädigung privater Schlüssel.Über die Trovio Group (http://www.trovio.io/)Die Trovio Group ist der hybride Vermögensverwalter und Ersteller von Technologielösungen im asiatisch-pazifischen Raum. Die 2017 gegründete Trovio Group ist dabei, bestehende Märkte und Infrastrukturen sowie die globale Wirtschaftslandschaft neu zu gestalten. Die Entwicklung des Handels durch Digitalisierung, Datenerfassung und Dezentralisierung stellt zahlreiche Branchen vor neue Herausforderungen und schafft Chancen für Investoren, Führungskräfte und Interessengruppen. Trovio hat Büros in Amsterdam, auf den Bahamas, in Singapur und Sydney. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte trovio.io.Über Cactus Custody™ (https://www.mycactus.com/en)Cactus Custody™ ist eine qualifizierte Depotbank und eine Hongkonger Treuhandgesellschaft, die die Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung erfüllt und im Rahmen der regulatorischen und AML-Richtlinien handelt. Wenn Sie mehr über unsere Lösungen erfahren möchten, besuchen Sie https://www.mycactus.com/enÜber MatrixportMatrixport (http://www.matrixport.com/) ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Prime Brokerage, Cactus Custody™, OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, Kredite sowie Vermögensverwaltung. Matrixport bedient sowohl Privatpersonen als auch über 800 Institutionen in Asien und Europa. 