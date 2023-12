Cactus Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Aktienkurs von Cactus wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor als schlecht bewertet. Mit einer Rendite von -7 Prozent liegt die Aktie mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche schneidet Cactus mit einer Rendite von 26,6 Prozent deutlich schlechter ab als der Branchendurchschnitt von 19,6 Prozent.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Netz deuten jedoch auf eine gute Entwicklung hin. Trotz einer kaum veränderten Rate der Stimmungsänderung zeigt die erhöhte Aktivität im Netz eine starke Diskussionsintensität und wird daher als gut bewertet.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die Analysten geben eine neutrale Bewertung ab, da 1 Kaufempfehlung, 3 neutrale und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 57 USD, was einer positiven Entwicklung von 22,77 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten positiv bewertet.