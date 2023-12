Cactus Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Cactus ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cactus-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,15, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,06, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Gemäß der Analysteneinschätzung, die in den vergangenen 12 Monaten abgegeben wurde, ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 1 Kaufempfehlung, 3 neutrale Empfehlungen und 0 schlechte Empfehlungen vorliegen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Cactus. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Cactus liegt bei 57 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 35,81 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 41,97 USD notierte. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" laut den Analysten.

Im Vergleich zur "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche verzeichnete Cactus in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,44 Prozent. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus dieser Branche um 30,3 Prozent, was eine Underperformance von -47,74 Prozent für Cactus bedeutet. Der "Energie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 30,3 Prozent, wobei Cactus 47,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben derzeit kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Cactus. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Cactus bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.