Cactus Acquisition1 Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. In Bezug auf die Cactus Acquisition-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage aktuell 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage und zeigt, dass die Cactus Acquisition-Aktie auf dieser Basis überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Cactus Acquisition-Aktie daher eine positive Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde die Cactus Acquisition-Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine positive Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht ist die Cactus Acquisition-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 11,05 USD nun +0,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +2,03 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie für die beiden Zeiträume charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der Cactus Acquisition-Aktie festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge registriert wurden, wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend erhält die Cactus Acquisition-Aktie für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.