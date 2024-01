Caci ist zurück!

Die Stimmung der Anleger bezüglich des IT-Dienstleistungsunternehmens Caci war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut einer Stimmungsanalyse gab es insgesamt fünf positive und vier negative Tage, wobei an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7, der auf einer 7-Tage-Basis berechnet wird, aktuell bei 41,78 Punkten, was darauf hinweist, dass Caci weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Entwicklung, wobei Caci auch hier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Caci mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,22 %, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Caci-Aktie derzeit als "Gut". Von insgesamt 2 Bewertungen waren 0 neutral und 0 negativ. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 357 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 8,49 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Caci eine insgesamt "Gute" Bewertung in diesen Analysen.