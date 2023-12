Caci Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung der Anleger bei Caci in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Diese Einschätzung basiert auf der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurde. Vor allem positive Themen standen in den Diskussionen im Vordergrund, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Caci in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Bei Caci wurde weniger diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist, und daher zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) wird Caci aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,79 weist einen Abstand von 63 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,65 auf, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Caci-Aktie liegt bei 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 47,83 ein ähnliches Bild, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Caci.