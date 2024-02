Caci Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "FirstRand":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für Caci abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Caci mit 20,46 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -4,53 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" liegt die Rendite von Caci mit 24,99 Prozent über dem Durchschnitt. Diese positive Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caci liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,41 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält Caci eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe. Die Stimmung bezüglich Caci auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.