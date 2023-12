Caci Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Aktienkurs Branchenvergleich: Caci verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 8,06 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche der IT-Dienstleistungen beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 74,3 Prozent, wobei Caci mit 66,23 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Im letzten Jahr gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten zu Caci, im Schnitt also ein "Gut"-Rating. In den letzten 12 Monaten gab es keine Analystenupdates zu Caci. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 357 USD, was eine Empfehlung von "Gut" beinhaltet und eine potenzielle Steigerung um 10,87 Prozent bedeutet.

Dividende: Die Dividendenrendite von Caci liegt bei 0 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen, was einen geringeren Ertrag von 5,23 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Caci-Aktie derzeit in einem neutralen Zustand befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 319,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 322,01 USD liegt, was einer Abweichung von +0,78 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Caci eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 326,15 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von -1,27 Prozent liegt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Caci basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.